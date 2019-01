Actualidade

O empresário sul-africano Andrew Hannekon, detido pelas autoridades de Moçambique como um dos suspeitos de incitar ataques armados no norte do país, morreu hoje no hospital de Pemba, disse a mulher à Lusa.

Francis Hannekon referiu que já teve acesso ao corpo, depois de avisada da morte, durante a madrugada, pela unidade de saúde da capital provincial de Cabo Delgado.

A mulhr do empresário não soube detalhar as causas da morte, que aconteceu depois de Andrew Hannekon ter sido retirado da cadeia para o hospital, no sábado, inconsciente e com convulsões.