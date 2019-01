Actualidade

A ação do Ministério Público (MP) contra a Câmara do Porto determina o embargo da obra na Arrábida, a "suspensão de licenças e autorizações" e o corte de luz, gás ou água, revela o processo consultado hoje pela Lusa.

No processo que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAFP), o MP pede ao juiz que a autarquia seja "condenada a demolir as obras efetuadas a suas expensas" e alerta que, por estarem em causa "invalidades" de atos camarários previstas num decreto-lei de 1999, "a citação ao titular da licença [a empresa Arcada] para contestar a ação tem os efeitos de embargo".

De acordo com a ação, que mereceu despacho da juíza na quinta-feira, a autarquia (réu) e as entidades contrainteressadas no processo (nomeadamente a Arcada) foram notificadas na sexta-feira.