A Sonae Sierra comprou 50% do Grupo Balmain, prestador de serviços em investimentos imobiliários de retalho e lazer na Polónia, entrando no mercado polaco e facilitando a expansão para outros mercados do leste europeu, anunciou hoje a empresa.

"Com esta parceria estratégica a Sonae Sierra entra no mercado polaco e abre a porta à expansão para outros mercados da Europa de leste", refere a empresa portuguesa em comunicado, esclarecendo que "esta nova entidade não investirá diretamente em ativos imobiliários, mas continuará a prestar serviços de referência aos seus investidores".

Segundo adianta, a 'joint venture' Sierra Balmain "irá focalizar-se, inicialmente, na expansão dos serviços do portefólio atual da Balmain", que conta com 15 centros comerciais localizados em 15 cidades da Polónia e está "avaliado em mais de 1.000 milhões de euros", com 1.150 contratos de com lojistas em mais de 430.000 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL).