Actualidade

A seleção portuguesa feminina de voleibol ficou hoje inserida no grupo B do Europeu, que vai decorrer entre 23 de agosto e 08 de setembro, juntamente com a vice-campeã mundial Itália, ditou hoje o sorteio realizado em Istambul.

Além das italianas, Portugal, que se estreia em campeonatos europeus, vai defrontar também a Polónia, Bélgica, Ucrânia e Eslovénia, numa 'poule' que vai decorrer na cidade de Lodz, na Polónia, um dos quatro países anfitriões da prova.

Juntamente com a Polónia, são organizadores a Turquia (Ancara), Hungria (Budapeste) e Eslováquia (Bratislava).