Migrações

O papa Francisco advertiu hoje que o medo sentido em relação às migrações está a deixar o mundo louco, numa referência direta à insistência do Presidente norte-americano em construir um muro fronteiriço para travar a entrada de migrantes.

O pontífice falava aos jornalistas na viagem para o Panamá, onde irá presidir as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), e quando questionado sobre a proposta de Donald Trump para construir um muro entre os Estados Unidos e o México respondeu: "É o medo que nos torna loucos".

Francisco, o primeiro papa oriundo da América Latina e filho de imigrantes italianos, tem colocado as questões relacionadas com os migrantes e com os refugiados entre os temas centrais do seu pontificado e por diversas ocasiões tem apelado à construção "de pontes e não de muros".