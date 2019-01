Actualidade

O ex-candidato presidencial brasileiro Fernando Haddad excluiu hoje, em Lisboa, uma disputa futura da liderança do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), adiantando que o quer é "recolocar" a esquerda em diálogo com a sociedade.

"Não passa pelos meus planos [a disputa da liderança]. Passa pelos meus planos recolocar a esquerda numa situação de diálogo com a sociedade para evitar que decisões equivocadas sejam tomadas em nome do país", disse Fernando Haddad aos jornalistas.

O antigo prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação do Partido dos Trabalhadores, derrotado por Jair Bolsonaro (extrema-direita) nas eleições presidenciais de outubro, está em Lisboa no âmbito de uma viagem que visa mobilizar as forças de esquerda contra os avanços da extrema-direita.