Actualidade

O Governo sul-africano mandou investigar a morte do empresário sul-africano Andre Hanekom num hospital prisional em Cabo Delgado, norte de Moçambique, disse hoje à Lusa o porta-voz do MNE.

"A ministra Lindwe Sisulu instruiu o Alto-Comissário a trabalhar urgentemente com as autoridades [moçambicanas] sobre as circunstâncias da sua morte e a relatar o acontecido", disse Ndivhuwo Mabaya, porta-voz do Ministério das Relações Internacionais e Cooperação em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

"O Alto-Comissário sul-africano em Moçambique, o embaixador Mandisi Mpahlwa, informou a ministra das Relações Internacionais e Cooperação, Lindiwe Sisulu, que a mulher de Andre Hanekom confirmou que ele tinha falecido esta manhã, 23 de janeiro, num hospital prisional", lê-se na nota.