Moçambique/Dívidas

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, manifestou hoje a disponibilidade do Governo para colaborar com os órgãos de justiça na investigação das dívidas ocultas, apelando à calma e paciência dos moçambicanos.

"Reiteramos a nossa disponibilidade como Governo para continuar a colaborar com as instituições de justiça para o desfecho do processo", disse o chefe de Estado moçambicano, na sua primeira intervenção pública sobre o processo depois da detenção do antigo ministro das Finanças Manuel Chang, a 29 de dezembro na África do Sul.

O Presidente moçambicano falava durante uma cerimónia de receção do corpo diplomático acreditado em Maputo por ocasião do ano novo.