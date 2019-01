RDCongo/Eleições

Os Estados Unidos saudaram hoje a confirmação de Felix Tshisekedi como Presidente da República Democrática do Congo e incentivaram a criação de um Governo com "ampla representação política" e a análise das denuncias de irregularidades eleitorais.

"Os Estados Unidos saúdam a certificação do Tribunal Constitucional congolês de Felix Tshisekedi como o próximo Presidente da República Democrática do Congo (RDCongo). Estamos comprometidos em trabalhar com o novo Governo da RDCongo e encorajamos o Executivo a incluir uma ampla representação dos atores políticos e a tratar de denúncias de irregularidades eleitorais", adiantou, em comunicado, o Departamento de Estado.

No mesmo comunicado, a diplomacia norte-americana elogiou os congoleses pela sua "insistência numa transferência de poder pacífica e democrática".