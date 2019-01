Actualidade

O presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil disse hoje que as reivindicações da Liga dos Bombeiros Portugueses fazem parte de um modelo que existiu no final do século XX, não existindo atualmente recomendações para "voltar ao passado".

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) disse que a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) aproveitou a discussão da lei orgânica para "fazer um conjunto de exigências" junto do Governo.

"As exigências apresentadas pela LBP, um comando autónomo e um orçamento autónomo, foi algo que existiu há muitos anos, que foi entendido pelos governos legítimos desse tempo que devia ser alterado. Alterou-se e criou-se a situação que hoje se vive", disse aos deputados o tenente-general Carlos Mourato Nunes, numa audição pedida pelo CDS-PP.