Actualidade

Portugal está entre os países da OCDE que mais gasta com prestações sociais, sendo o quarto onde a despesa com pensões é maior, representando 13,3% do PIB, segundo um estudo hoje divulgado.

De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os gastos sociais públicos nos países eram, em média, superiores a 20% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018. Em Portugal a percentagem situava-se acima da média, em 22,6%.

Os gastos públicos sociais foram maiores em França (31,2%), na Bélgica (28,9%) e na Dinamarca (28,7%) e menores no México (7,5%), no Chile (10,9%) e na Coreia (11,1%).