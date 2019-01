Actualidade

O Governo de Angola pretende lançar em junho um concurso de prospeção de novos blocos na bacia do Namibe, disse à Lusa Agostinho Pereira de Miranda, advogado de várias petrolíferas internacionais com investimentos no país.

"Sobre os trabalhos de pesquisa e prospeção, há oito anos que não há qualquer concurso, e o primeiro vai ter lugar em junho deste ano, havendo já compromissos de princípio com pelo menos duas 'majors' [principais petrolíferas mundiais] que têm interesse nesses novos blocos da bacia do Namibe", disse o sócio fundador da Miranda & Associados à Lusa.

Questionado sobre quais são essas companhias, Agostinho Pereira de Miranda disse que "de acordo com a imprensa especializada", as duas companhias são a norte-americana ExxonMobil e a italiana ENI.