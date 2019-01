Taça da Liga

O Sporting de Braga apresenta hoje seis novidades no 'onze' inicial, no qual se mantém Ryller, para o embate com o Sporting, que deixa Bas Dost no banco, das meias-finais da Taça da Liga em futebol, em Braga.

Em relação ao 3-0 de sexta-feira no reduto do Nacional, Abel Ferreira prescindiu de Tiago Sá, Pablo, Ailton, Palhinha, Ricardo Horta e Murilo, substituídos por Marafona, Marcelo Goiano, Bruno Viana, Sequeira, Claudemir e Wilson Eduardo.

Por seu lado, Raul Silva, Ryller, João Novais e Dyego Sousa continuam no 'onze', tal como Esgaio, que passa do lado direito da defesa para o do ataque.