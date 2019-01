Actualidade

O administrador da Sonae João Dolores destacou hoje, em declarações à Lusa, as "vendas recorde em 2018" do retalho do grupo, salientando tratar-se de um ano "muito positivo" que permite "manter otimismo" em relação a 2019.

De acordo com as vendas preliminares da Sonae no retalho, estas subiram 7,6% no ano passado, face a 2017, para 6.317 milhões de euros, com a Sonae MC (que tem os hipermercados Continente) a ultrapassar, "pela primeira vez, os 4.000 milhões de euros no conjunto do ano".

"Foi um ano muito positivo" para o retalho da Sonae, salientou o 'chief corporate center officer' (CCCO) do grupo, apontando que também o desempenho no quarto trimestre "foi o melhor de sempre", acima dos 1.800 milhões de euros, mais 9,3% em termos homólogos.