Europeias

O movimento contestatário francês dos 'coletes amarelos' apresentou hoje uma lista para concorrer às eleições de maio para o Parlamento Europeu (PE) liderada por Ingrid Levavasseur, uma auxiliar de enfermagem de 31 anos.

A lista intitula-se Reunião de Iniciativa Cidadã, cujas iniciais, RIC, coincidem com as de uma das principais exigências políticas do movimento de contestação, um referendo de iniciativa cidadã.

"O movimento social nascido no nosso país a 17 de novembro reflete a necessidade de transformar a raiva num projeto político humano", afirma Levavasseur num comunicado.