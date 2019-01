Tancos

O comandante do Regimento de Engenharia n.º 1 (RE1), responsável pela segurança no dia do furto de Tancos, confirmou hoje que não foram feitas rondas aos paióis de armamento na noite do roubo, em 2017.

Na audição na comissão parlamentar de inquérito ao furto de Tancos, o coronel João Paulo de Almeida afirmou ser um "facto inegável" que o RE1 tinha "a missão de garantir a segurança" e "não cumpriu a missão a 100%".

"Se não, não tinha havido a intrusão", afirmou o coronel de infantaria aos deputados da comissão.