Actualidade

A EDP emitiu dívida híbrida, com vencimento em 2079, cuja procura superou em cerca de três vezes o montante fixado de 1.000 milhões de euros, foi hoje anunciado.

"A EDP fixou hoje o preço e o cupão de uma emissão de instrumentos representativos de dívida subordinada no montante de 1.000 milhões de euros, com primeira opção de compra exercível pela EDP cinco anos após a emissão, vencimento em abril de 2079 e uma 'yield' de 4,5% até à primeira data de 'reset' a ocorrer cinco anos e três meses após a emissão ('Notes')", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

À Lusa, o presidente executivo da EDP, António Mexia, afirmou, numa nota escrita, que "esta foi uma emissão muito bem recebida pelo mercado, com uma procura que ultrapassou em cerca de três vezes o montante fixado de mil milhões de euros".