Venezuela

Os Estados Unidos advertiram hoje que "todas as opções estão em cima da mesa" se o chefe de Estado venezuelano, Nicolás Maduro, responder com violência à autoproclamação do líder do parlamento, Juan Guaidó, como "Presidente interino".

"Se Maduro e os seus compinchas decidirem responder com violência, atacar qualquer pessoa da Assembleia Nacional ou outros responsáveis eleitos devidamente, teremos, para adotar, todas as opções em cima da mesa", disse um alto funcionário da Administração norte-americana por telefone, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O executivo do Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que reconhece o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como legítimo "Presidente interino" do país latino-americano, um passo com o qual pretende aumentar a pressão contra o Governo de Maduro.