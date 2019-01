Actualidade

O ministro da Casa Civil do Brasil, Onyx Lorenzoni, apresentou hoje, no Palácio do Planalto, as metas consideradas prioritárias pelo Governo de Jair Bolsonaro para os primeiros 100 dias, entre as quais a redução da máquina administrativa.

O governante anunciou 35 metas a alcançar no primeiro trimestre do ano, nomeadamente a redução da máquina administrativa. A estimativa do Governo é extinguir 21 mil funções de direção, chefia, consultoria, assessoria, assistência e outras regularmente criadas.

"Vamos lutar internamente para fazer essas reduções dentro dos 100 dias. Cada vez que diminuirmos a estrutura do Governo federal, reduzimos os níveis hierárquicos, reduzirmos as despesas com chefias, assessoria e cargos comissionados", disse Onyx, segundo a Agência Brasil.