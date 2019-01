Inquérito/Energia

O antigo secretário de Estado da Energia Henrique Gomes revelou hoje que, quando estava no cargo, foi "proibido de falar em rendas excessivas" na eletricidade nas suas intervenções públicas pelo então ministro da Economia Álvaro Santos Pereira.

Henrique Gomes está hoje a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, tendo sido questionado pelo deputado do PS Hugo Costa sobre os motivos do seu pedido de demissão, na altura a primeira baixa do Governo então liderado por Pedro Passos Coelho.

"A opinião pública tinha que saber quais eram os excessos e cada vez que eu falava nas rendas excessivas, o ministro [Álvaro Santos Pereira] ficava muito atrapalhado e dizia 'Henrique, já lhe disse várias vezes. Você não pode falar em rendas excessivas, está proibido de falar de rendas excessivas'", relatou.