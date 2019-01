Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse hoje que os órgãos da justiça do país devem "atuar de acordo com a lei", após o opositor e líder do parlamento, Juan Guaidó, se ter autoproclamado como Presidente interino.

"Compete aos órgãos de justiça atuar de acordo com a lei e os códigos da Venezuela, já que cabe à justiça preservar o Estado, a ordem democrática e a lei venezuelana", disse Maduro, perante apoiantes, em frente ao palácio presidencial de Miraflores.

O líder do parlamento venezuelano, o opositor Juan Guaidó, autoproclamou-se hoje Presidente interino da Venezuela, perante uma concentração de milhares de pessoas, no leste de Caracas.