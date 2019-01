Tancos

O coronel João Paulo de Almeida, que comandava a unidade responsável pela segurança dos paióis de Tancos na noite do assalto, afirmou hoje que recusou demitir-se porque "não é assim que funciona a instituição militar".

A explicação foi dada pelo ex-comandante do Regimento de Engenharia n.º 1 (RE1) durante uma audição de quase quatro horas na comissão parlamentar ao furto de Tancos, em que admitiu que não foram feitas rondas pelos seus homens na noite do assalto, em 27 de junho de 2017.

O militar foi confrontado pelos deputados Ricardo Bexiga (PS) e Jorge Machado (PCP) sobre o facto de não ter pedido a demissão, apesar de o caso do furto do material militar ter levado à queda do Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), Rovisco Duarte, e do ministro da Defesa Azeredo Lopes.