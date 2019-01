Venezuela

O líder do parlamento venezuelano e autoproclamado Presidente interino do país, Juan Guaidó, disse hoje que manterá relações diplomáticas "com todos os países", contrariando a decisão do chefe de Estado, Nicolás Maduro, de romper vínculos com Washington.

"Comunico a todos os chefes de missão diplomática e seu pessoal acreditado na Venezuela que o Estado da Venezuela deseja firmemente que mantenham a sua presença diplomática no nosso país", afirma Guaidó, que hoje se autoproclamou Presidente interino do país, num comunicado difundido na rede social Twitter.

"Responsavelmente vos digo que somos uma nação soberana e continuaremos a manter relações diplomáticas com todos os países do mundo. Continuamos firmes em retomar a ordem constitucional", refere.