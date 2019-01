Tancos

O ex-comandante do Regimento de Engenharia n.º 1 (RE1) justificou hoje com "um erro humano" no inventário a caixa de munições a mais encontrada na Chamusca, de material militar furtado dos paióis de Tancos, em 2017.

Numa audição na comissão parlamentar de inquérito ao furto de Tancos, o coronel João Paulo de Almeida explicou esta discrepância entre a lista do material furtado e o encontrado, atribuindo o erro ao comandante da secção de depósitos.

No seu relato, houve um exercício com material de um dos paióis do regimento (precisamente os dois assaltados) e não foi registada uma caixa, "no dia seguinte", quando o material regressou ao depósito.