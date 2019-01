Actualidade

Associações e moradores do bairro da Jamaica convocaram hoje uma manifestação para a próxima sexta-feira, em frente à Câmara do Seixal (Setúbal), para protestar contra a "brutalidade policial" e por "habitações dignas", informou um membro do Coletivo Consciência Negra.

"O objetivo da manifestação é dar o espaço à comunidade para organizar, com o apoio de associações e coletivos do movimento negro, que estão solidários com as condições de que os negros e pessoas da periferia têm sido alvos em relação à questão policial, e da falta de habitações dignas. A comunidade sente essa necessidade de se auto-organizar e responder, mostrar que está atenta e que exige melhorias", explicou António Tonga.

Várias associações que estão solidárias com a população, na sequência do incidente que ocorreu em Vale de Chícharos, mais conhecido como bairro da Jamaica, estiveram hoje reunidas com os moradores, onde foi decidido realizar um protesto na sexta-feira, em frente à Câmara do Seixal, pelas 16:00.