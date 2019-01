Venezuela

O vice-Presidente brasileiro, Hamilton Mourão, descartou hoje a possibilidade de o Brasil participar numa intervenção armada na Venezuela para retirar Nicolás Maduro do poder, por não ser tradição da política externa do seu país.

"O Brasil não participa de intervenção. Não é da nossa política externa intervir nos assuntos internos dos outros países", declarou Mourão à imprensa brasileira, após ter assumido interinamente a Presidência do Brasil devido à viagem de Bolsonaro a Davos, na Suíça, para o Fórum Económico Mundial.

A declaração surgiu após Mourão ter sido confrontado com as palavras do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que "todas as opções estão em cima da mesa", não excluindo assim uma intervenção armada no país latino-americano.