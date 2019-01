Actualidade

O Presidente da República agradeceu hoje "em nome do povo português" a mensagem que o papa Francisco enviou ao sobrevoar Portugal, durante a viagem para o Panamá para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ).

Num telegrama destinado a Marcelo Rebelo de Sousa, o papa garantiu que os portugueses estão sempre presentes nas suas orações e abençoou o povo português com alegria e paz.

Através de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "agradeceu em nome do Povo português e no seu próprio, o gesto papal".