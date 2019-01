RCA

A França "felicitou-se" com a abertura de negociações entre o Governo da República Centro-Africana (RCA) e grupos armados, que começam hoje em Cartum sob a égide da União Africana, esperando a "assinatura rápida de um acordo de paz".

Esta posição francesa contrasta com as críticas de Paris a um processo paralelo, que tinha sido lançado por Moscovo.

"Apelamos a todas as partes para que participem com um espírito de paz e consenso e considerem a exigência de justiça, de inclusão e de reconciliação, tais como expressas pelos centro-africanos no quadro do fórum de Bangui, de maio de 2015", realçou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.