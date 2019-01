Actualidade

Quase 2.900 alunos timorenses, de um universo de mais de 23.400 candidatos, foram admitidos a ingresso nas duas instituições do ensino superior público timorense, informou hoje o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura.Ao todo, 2.730 foram admitidos através do regime "geral" e do regime de "oportunidade" na Universidade Nacional de Timor Lorosa'e (UNTL) e 166 através dos dois regimes no Instituto Politécnico de Betano (IPB).O "processo de acesso e ingresso no Ensino Superior Público dos novos estudantes para o ano letivo de 2019 foi implementado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC), a UNTL e o IPB.O processo, em curso desde outubro do ano passado, prevê três canais diferentes de acesso: o geral (de finalistas do 12º ano), o especial para "situações excecionais" e o de oportunidade para quem tenha terminado o secundário nos últimos quatro anos.Os dados divulgados hoje mostram que 19.728 alunos concluíram o Ensino Secundário Geral (ESG) e o Técnico-Vocacional (ESTV), sendo que 18.724 se candidataram, no regime geral, ao acesso ao ensino superior, tendo sido aprovados apenas 2.366 (2.222 para a UNTL e 144 para IPB).No "regime de oportunidade" apresentaram-se 4.698 candidatos dos quais 4.003 foram a exame e apenas 530 foram aprovados, tendo sido colocados 508 na UNTL e 22 no IPB.No caso da UNTL, além dos 2.222 que se candidataram e foram aprovados "há mais 170 alunos que obtiveram as três melhores qualificações em cada município e que, por esta razão, terão acesso direto à UNTL".O Governo nota que o número de candidatos aprovados "é ligeiramente superior ao previsto" já que os selecionados com a mesma classificação são aprovados. "O número de alunos admitidos ao Ensino Superior público tem por base a existência de condições (salas de aulas, docentes, etc.) nas Instituições do Ensino Superior público, de forma a que exista o máximo de qualidade no processo de Ensino e Aprendizagem", explica.Em dezembro Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) disse que 98,3% dos alunos do 12º ano tiveram nota positiva nos exames nacionais.Os resultados finais com a lista com os nomes dos candidatos aprovados e não aprovados para o ensino superior, vai ser divulgada na sexta-feira na página da UNTL. ASP // MIM Lusa/Fim