Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos anunciou, esta quarta-feira à noite, que não vai fazer o discurso do estado da União enquanto decorrer a paralisação parcial do governo.

"Farei o endereço quando a 'shutdown' (paralisação) terminar", escreveu Donald Trump na sua conta oficial da rede social Twitter, assegurando que não está à procura "de um local alternativo para discursar".

A líder da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, no início do ano, enviou uma carta a Donald Trump, aconselhando-o a desistir de fazer o tradicional discurso do estado da União no Congresso, marcado para a próxima terça-feira, dia 29 de janeiro, invocando questões de segurança, pelo facto de a paralisação parcial do governo estar a afetar o normal funcionamento dos serviços secretos.