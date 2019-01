Eleições/RDCongo

Félix Tshisekedi, vencedor das eleições presidenciais congolesas de dezembro, é hoje empossado Presidente da República Democrática do Congo, sucedendo ao Presidente cessante, Joseph Kabila, naquela que é a primeira transição pacífica no poder desde a independência do país.

A cerimónia de posse tem início previsto para as 12:00 locais (11:00 em Lisboa), no Palácio da Nação, em Kinshasa, sede da Presidência República Democrática do Congo (RDCongo).

A tomada de posse de Tshisekedi representa a primeira transição de poder pacífica, de um Presidente para o seu sucessor, na RDCongo desde a independência da Bélgica, em 1960.