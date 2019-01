Actualidade

O primeiro encontro do papa Francisco com os jovens na Cidade do Panamá, onde está a decorrer a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), decorre hoje.

A partir das 17:30 locais (mais cinco horas em Lisboa), milhares de jovens de todo o mundo, incluindo de Portugal, são esperados no Campo Santa Maria la Antigua, para ouvir o primeiro papa do continente americano.

Francisco deixou Roma, Itália, na quarta-feira e, ao sobrevoar Portugal, enviou uma mensagem ao chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, que também vai estar presente na JMJ, a convite do seu homólogo panamiano.