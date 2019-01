Actualidade

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), defendeu hoje que a reforma administrativa da capital permitiu ao município ter "espaço" para assumir as competências da administração central, que quer assumir na totalidade "o mais rápido possível".

"Cada um é responsável pela gestão do seu município, por saber em que circunstância cada município tem ou não tem a possibilidade, vontade ou capacidade de assumir novas competências e em que momento do tempo o pode fazer. No nosso caso estamos muito à vontade e estamos com vontade de assumir o mais rápido possível a totalidade das competências", disse Fernando Medina à Lusa.

A Câmara de Lisboa discute hoje em reunião do executivo municipal uma proposta da maioria socialista para a assunção das competências reguladas pelos decretos já aprovados, mas mesmo em matérias que ainda não constam deste primeiro pacote, como a saúde, Medina diz que há trabalho "adiantado" e será uma passagem "tranquila".