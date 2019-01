Open da Austrália

A tenista japonesa Naomi Osaka, atual quarta do 'ranking' mundial de ténis, qualificou-se hoje para a final do Open da Austrália ao bater nas meias-finais a checa Karolina Pliskova em três 'sets'.

A jovem nipónica, de 21 anos, venceu Pliskova, oitava do 'ranking' e sétima cabeça de série do primeiro 'Grand Slam' da temporada, pelos parciais 6-2, 4-6 e 6-4 em uma hora e 53 minutos.

Naomi Osaka volta assim a uma final depois da conquista pela primeira vez um torneio do 'Grand Slam' de ténis, ao vencer a norte-americana Serena Williams na final do Open dos Estados Unidos, no ano passado.