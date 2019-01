Taça da Liga

O FC Porto, único 'grande' sem vitórias na prova, e o Sporting, detentor do troféu, decidem no sábado o vencedor da Taça da Liga em futebol, numa final inédita, em Braga, depois de duas meias-finais manchadas pela arbitragem.

Os erros de Carlos Xistra, no embate de 'dragões' com Benfica, e de Manuel Oliveira, no encontro entre 'leões' e arsenalistas', mais os do VAR, comprometeram a 'verdade' da 'final four', atirando para 'quarto plano' as questões futebolísticas.

É neste clima de certeza de que o VAR não veio acabar com as polémicas, não por culpa da tecnologia, mas de quem decide depois de olhar as imagens, que FC Porto e Sporting vão medir forças no sábado e discutir o segundo troféu da época, após o triunfo portista na Supertaça, frente ao Desportivo das Aves (3-1).