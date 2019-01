Actualidade

Três dezenas de caixotes do lixo e ecopontos foram incendiados durante a noite de hoje em toda a área do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), com especial incidência no concelho de Sintra, revelou a PSP.

De acordo com a mesma fonte, não foi registado na área de atuação do COMETLIS qualquer caso de viaturas incendiadas, mas o mesmo não aconteceu em Setúbal, onde a polícia detetou um autocarro a arder pelas 02:35, na Avenida Bento de Jesus Caraça.

Fonte da PSP disse ainda que foram detidas três pessoas, mas a polícia ainda está a investigar se estão ou não relacionadas com o incidente do autocarro.