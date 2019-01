Actualidade

Um australiano de origem chinesa que foi detido esta semana na China é suspeito de "atividades criminosas" que "ameaçam a segurança nacional", revelou hoje o ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

O escritor e comentador Yang Hengjun, que serviu como diplomata da China, antes de se naturalizar cidadão australiano, e que é crítico do Partido Comunista Chinês, foi preso por agentes da Segurança do Estado, confirmou a porta-voz do ministério, Hua Chunying.

A Austrália exigiu já que o escritor fosse tratado de forma "justa e transparente".