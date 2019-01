Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Gueterres, afirmou hoje que as alterações climáticas estão a ocorrer a um ritmo mais rápido do que as medidas para travar o aquecimento global.

"Estamos em risco de perder a corrida", face à aceleração da mudança do clima, disse António Guterres depois do fórum económico mundial de Davos, na Suíça, falando em falta de "vontade política".

"As alterações climáticas correm mais depressa do que nós, estamos em risco de perder a corrida e isso pode ser uma tragédia para o planeta", declarou Guterres durante uma intervenção via Facebook.