Actualidade

Um livro de poemas inéditos de António Arnaut vai ser apresentado em Coimbra, na segunda-feira, dia em que o fundador do Serviço Nacional de Saúde (SNS) faria 83 anos.

"Esta é uma forma de continuar a homenagear o meu pai", disse hoje à agência Lusa o advogado António Manuel Arnaut, filho de António Duarte Arnaut, que nasceu na Cumieira, concelho de Penela, em 28 de janeiro de 1936, e morreu em Coimbra, em 21 de maio de 2018.

António Manuel Arnaut realçou que a família, com a publicação póstuma da obra "Poemas de Outono e Inverno - Poemas da Finitude", quer "cumprir o desejo" do principal impulsionador do SNS, que esteve na criação do PS, em 1973, e que na sequência da revolução do 25 de Abril de 1974 integrou a Assembleia Constituinte e o segundo governo de Mário Soares.