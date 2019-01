Actualidade

Um carro da Polícia de Segurança Pública foi apedrejado e atingido por um "dispositivo incendiário" durante a madrugada de hoje em Loures, na sequência de um incêndio num caixote do lixo, mas não se registaram feridos, revelou a PSP.

Em comunicado, a PSP refere que deteve um menor (de 16 anos) em Setúbal e identificou dois outros (de 13 e 14 anos), "na sequência do registo de várias ocorrências de incêndio, presumivelmente de origem criminosa, em caixotes do lixo e ecopontos em vários concelhos do distrito de Lisboa e Setúbal".

Na cidade foi também incendiado um autocarro que estava estacionado na via pública.