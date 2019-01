Open da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal, segundo classificado do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje pela quinta vez para a final do Open da Austrália, primeira prova do 'Grand Slam' de 2019, ao vencer o grego Stefanos Tsitsipas em três 'sets'.

Nadal, segundo cabeça de série, que já conquistou 17 títulos do 'Grand Slam', mas apenas um no torneio de piso duro australiano, em 2009, impôs-se a Tsitsipas, 15.º tenista do mundo, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-0, após uma hora e 48 minutos de encontro, referente às meias-finais, assegurando a presença no jogo decisivo, que perdeu em 2012, 2014 e 2017.

O espanhol vai disputar o título no Open da Austrália com o vencedor do encontro entre o sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial e primeiro cabeça de série, e o francês Lucas Pouille, 31.º classificado da hierarquia, estreante em meias-finais de um 'major', que se realiza na sexta-feira.