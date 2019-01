Actualidade

Uma colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e um ligeiro de mercadorias provocou hoje sete feridos no Itinerário Complementar 2 (IC2) em Pombal, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, o estado das vítimas ainda está a ser avaliado.

A via está condicionada desde as 10:26, momento do acidente.