Venezuela

O Kremlin criticou hoje a crise política na Venezuela que considerou como uma tentativa de golpe de Estado e expressou preocupação com sugestões de uma possível intervenção militar estrangeira.

A Rússia é um aliado do líder venezuelano Nicolás Maduro, que tomou posse para um segundo mandato no início do mês.

Juan Gaidó, presidente da Assembleia Nacional, a única instituição à margem do regime vigente no país, proclamou-se na quarta-feira presidente interino perante milhares de manifestantes em Caracas.