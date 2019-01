Actualidade

O Ministério da Educação vai atribuir 10 mil euros às 20 escolas com melhores taxas de reutilização de manuais escolares, numa campanha lançada hoje e que vai incluir orientações às escolas durante o ano letivo.

O anúncio foi feito hoje pelo ministério, que refere ter destinado um investimento de 200 mil euros para fazer um reforço orçamental às 20 escolas do país que ficarem mais bem classificadas na lista de 100 que irão receber um selo de Escola MEGA Fixe.

De acordo com o ministério, a "distinção está prevista no manual hoje publicado que, além de apresentar esta campanha, reúne informação útil para as escolas relativamente à distribuição gratuita e reutilização de manuais escolares, através da plataforma MEGA".