Actualidade

O Presidente da República promulgou hoje o diploma setorial que transfere para as autarquias competências no âmbito da cultura, segundo informação no 'site' da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o decreto-lei setorial "com as ressalvas já expressas relativamente aos diplomas da descentralização, esperando que, no domínio da cultura, o vazio deixado pelo Estado central possa ser efetivamente preenchido, com vantagens comparativas, pelas autarquias", lê-se na nota da Presidência.

O diploma agora promulgado, que "concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da cultura", sucede a 11 decretos setoriais já publicados em Diário da República e a outros três que também já receberam aprovação do Presidente, nos domínios da proteção e saúde animal e segurança dos alimentos, educação e saúde, que aguardam publicação oficial.