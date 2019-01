Venezuela

Catorze pessoas morreram em dois dias de protestos contra o Governo venezuelano, segundo dados divulgados por duas organizações não governamentais (ONG).

Num comunicado conjunto, as ONG Programa Venezuela de Educação, Ação em diretos Humanos (Provea) e Observatório Venezuelano de Conflituosidade Social (OVCS) dizem que os assassinatos ocorreram "no contexto de manifestações em Caracas e noutras cidades do país, entre os dias 22 e 23 de janeiro".

"A totalidade destas mortes produziram-se por impacto de bala", dizem as organizações.