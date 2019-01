Actualidade

O Estado português injetou 13,4 mil milhões de euros em bancos entre 2007 e 2017, devido à crise económica, com o maior montante a ter sido concedido em 2014, num total de 4,9 mil milhões, divulgou hoje Bruxelas.

No que toca aos juros, totalizam mais de 3,7 mil milhões de euros entre 2007 e 2017.

Em causa estão dados do Eurostat, divulgados no âmbito de um relatório da Comissão Europeia sobre ajudas estatais dos Estados-membros, segundo o qual a maior injeção de capital português em instituições financeiras foi feita no ano de 2014, de 4,938 mil milhões, coincidindo com a intervenção estatal no antigo Banco Espírito Santos (BES).