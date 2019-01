CGD

A consultora EY afirmou-se hoje apenas vinculada ao relatório final da auditoria à Caixa Geral de Depósitos (CGD) que emitiu em junho de 2018, pelo que documentos como a versão preliminar divulgada esta semana "não devem ser considerados".

"O relatório final da EY respeitante à auditoria independente aos atos de gestão da CGD no período de 2000 a 2015 foi emitido no dia 27 de junho de 2018. À exceção do relatório final, todos os demais documentos produzidos pela EY respeitantes à referida AIAG [auditoria] não devem ser considerados, por configurarem documentos de trabalho, terem áreas em aberto, estarem em atualização permanente, e por possuírem informação parcial, provisória, não verificada ou em validação", sustenta a consultora num esclarecimento divulgado hoje.

Referindo-se à versão revelada na CMTV pela antiga deputada do Bloco de Esquerda Joana Amaral Dias e depois noticiada em vários órgãos de comunicação como "um documento, identificado como preliminar e datado de 15 de dezembro de 2017", a consultora sublinha que "apenas o relatório final emitido em 27 de junho de 2018 vincula a EY".