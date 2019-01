CGD

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) afirmou hoje que o supervisor não teve acesso à auditoria à CGD, mas está a acompanhar o tema de forma atenta e cuidadosa e irá intervir se considerar necessário.

"A auditoria à Caixa foi conduzida por um auditor sujeito à nossa supervisão, e, portanto, está sob o nosso radar. O acompanhamento que estamos a fazer do caso é atento e cuidadoso e, se entendermos que devemos intervir, fá-lo-emos. Neste momento não somos uma parte da questão", disse hoje Gabriela Figueiredo Dias, num encontro com jornalistas.

A presidente da CMVM explicou que, nesta matéria, a eventual intervenção do supervisor passa por "verificar se o auditor fez bem o seu trabalho, ou seja, se aplicou ou não as regras a que está obrigado. A função do supervisor nesta matéria é verificar se o auditor cumpriu as regras".