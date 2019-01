Actualidade

O líder parlamentar do PS acusou hoje o Bloco de Esquerda de adotar posições que têm "acirrado ânimos" face aos episódios de "perturbação" da ordem pública na sequência da intervenção policial no bairro das Jamaica, no Seixal.

Esta posição foi transmitida por Carlos César aos jornalistas no final da reunião semanal do Grupo Parlamentar do PS, na Assembleia da República.

"De modo muito claro, quero condenar as ocorrências, que são situações inéditas e pouco comuns no nosso país, de perturbação da ordem pública que têm acontecido nos últimos dias. Condeno também, de forma muito clara, as intervenções de caráter partidário nesses processos, procurando acirrar ânimos, perturbar a intervenção das forças da ordem, que têm por dever assegurar a tranquilidade pública", afirmou o líder da bancada socialista.